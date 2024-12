Mercato Napoli ultimissime – Per Antonio Conte, in attesa del match di domenica contro il Venezia, è arrivata un’ottima notizia di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte domenica giocherà contro il Venezia allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, dunque, cercheranno di vincere per mettere ancora pressione all’Atalanta capolista.

Anche se, visti anche i giorni di festa, in queste ultime ore si sta parlando tanto di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità per il Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, conferme sull’interessamento per Pellegrini della Roma: ecco tutti i dettagli

Come riportato da ‘Sportitalia’, infatti, ci sono delle conferme che riguardano l’interessamento del Napoli per Lorenzo Pellegrini. La Roma, invece, gradirebbe un possibile arrivo di Giacomo Raspadori (seguito anche dalla Juve dell’ex direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli). Anche se bisogna ricordare che queste possibili trattative sono ancora in una fase molto embrionale.

Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti di mercato, si può dire che il Napoli ha esaudito un desiderio dello stesso Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, vorrebbe a gennaio un arrivo di una mezzala di qualità e Lorenzo Pellegrini sicuramente rispecchia questo profilo.