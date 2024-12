Ultime calcio Napoli – Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sul Napoli di Conte e non solo.

Uno dei meriti di Antonio Conte è stato quello di riportare il Napoli ad altissimi vertici. Dopo lo scudetto vinto con Luciano Spalletti, di fatto, gli azzurri hanno vissuto dei momenti davvero difficili.

Basti pensare sia ai tre cambi di allenatore che al decimo dell’anno scorso. Il Napoli, invece, è ora secondo e con soli due punti dall’Atalanta capolista. Tuttavia, la serata di oggi in casa azzurra è stata caratterizzata da alcune dichiarazioni di Luciano Spalletti.

Spalletti: “Napoli? Qualsiasi cosa dico sul Napoli può essere usata contro di me”

Il ct della Nazionale italiana, esattamente ai microfoni ufficiali della ‘Domenica Sportiva in onda su Rai2’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Qualsiasi cosa dico sul Napoli può essere usato contro di me, sarebbe bene se riuscissi a non dire nulla su questo. Il Napoli di quest’anno? Ha una squadra forte, un allenatore forte e soprattutto Napoli ha un ambiente forte”.

Luciano Spalletti ha poi concluso il suo intervento sul Napoli: “Se può vincere il campionato? Non lo so, ma è sicuramente sulla buona strada per lottare fino alla fine. Kvaratskhelia? Lui è forte, ma sensibile. Deve crearsi un carattere forte, ha una qualità immensa. Bisogna concedergli qualche pausa, perché quando parte è davvero immarcabile. Raspadori? Lui è talmente serio e professionista che riesce a sopperire a qualsiasi difficoltà che gli possa creare”.