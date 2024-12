Napoli Calcio Ultimissime – La sfida tra Udinese e Napoli si è conclusa sul punteggio di 1-3. Intanto, però, la moviola lascia tanti dubbi ai tifosi.

Il Napoli passa al Blue Energy Stadium contro l’Udinese. I ragazzi di Antonio Conte hanno ottenuto il successo per 1-3 in Friuli, restando in scia dell’Atalanta in vetta alla classifica. Intanto, però, dalla sfida contro i bianconeri sono emersi alcuni dettagli chiave legati all’arbitraggio di Doveri.

Il direttore di gara si è reso protagonista di una gara tutt’altro che impeccabile. Non sono stati commessi errori gravi, ma al tempo stesso ci son state diverse disattenzioni nell’arco dei novanta minuti. Infatti, la moviola della sfida lascia più di qualche dubbio ai tifosi napoletani e non.

Udinese-Napoli, la moviola inchioda Doveri: l’analisi

Il match tra Udinese e Napoli è stato condito da alcune “disattenzioni” da parte del direttore di gara Doveri. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’arbitro non ha commesso errori particolarmente gravi, ma poteva fare meglio in alcune situazioni. Di seguito l’analisi da parte del quotidiano.