“Possibile addio al Napoli”: decisiva la volontà di De Laurentiis!

Sono giorni molto intensi per il Napoli. La società è pronta a lanciarsi sul mercato, ma non solo per i colpi in entrata.

In casa Napoli sono giorni molto caldi quelli che precedono l’inizio della prossima sessione di calciomercato. Quest’ultima scatterà il prossimo 2 gennaio e sarà cruciale per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Oltre a ciò, però, il DS Manna starebbe lavorando anche ad alcune cessioni. Infatti, in questa prima parte di stagione, alcuni calciatori non hanno avuto molto spazio a disposizione, motivo per il quale il futuro sarebbe in bilico.

Tra gli uomini meno “utilizzati” è presente anche Giovanni Simeone. Quest’ultimo, è la cosiddetta “riserva” di Romelu Lukaku, il quale vanta una posizione centrale nel progetto di Antonio Conte. A tal proposito, proprio per le idee del tecnico, l’argentino si ritroverebbe ai margini del progetto. Nelle ultime ore, infatti, si è tornati a parlare del futuro dell’ex Fiorentina in vista delle prossime settimane.

Simeone ancora in orbita Torino: deciderà De Laurentiis!

Il futuro di Giovanni Simeone continua ad essere in bilico. L’attuale attaccante del Napoli non vanta una posizione “intoccabile” alla Corte del Vesuvio, motivo per il quale sarà decisiva la sessione di calciomercato invernale. Come riportato da “TuttoSport” sarà cruciale capire la cifra pretesa dal club azzurro per la cessione. Infatti, in questo quadro sarà di fondamentale importanza analizzare la posizione del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro valuta l’argentino circa 15 milioni di euro, cifra però ritenuta troppo elevata da Urbano Cairo e dalla dirigenza granata. Quest’ultima, spera di chiudere l’affare per circa 10-12 milioni di euro altrimenti l’interesse svanirà immediatamente nelle prossime settimane. Quindi, sarò proprio cruciale l’ultima parola del numero uno del club campano che avrà l’arduo compito di indirizzare il futuro dell’argentino.

Intanto, vista la complessità dell’operazione, il Torino starebbe pensando anche ad una possibile alternativa. Quest’ultima, sarebbe Marko Arnautovic ormai sempre più lontano dall’Inter. Qualora non si dovesse raggiungere l’accordo con il Napoli, i dirigenti granata sarebbero pronti a cambiare obiettivo. Le prossime settimane saranno ovviamente importantissime per indirizzare la trattativa in una direzione o nell’altra.