“Kvaratskhelia tormentato da un importante aspetto”: l’annuncio spiazza tutti!

Non sono settimane facili per Khvicha Kvaratskhelia. Il talento del Napoli non riesce ad esprimersi al meglio dopo un ottimo avvio di stagione.

Al Napoli manca il “vero” Khvicha Kvaratskhelia. Può sembrare una frase fatta, ma in realtà così non è. Il talento georgiano ha abituato i suoi tifosi e ancor più l’intera squadra a giocate da urlo, le quali hanno aiutato a blindare lo Scudetto vinto con Spalletti. I primi segnali di difficoltà si erano già visti nella scorsa annata, ma nelle ultime settimane il “buco nero” ha travolto nuovamente il calciatore. Infatti, dopo un inizio ad altissimi livelli, l’esterno non riesce ad esprimersi al meglio sul rettangolo verde.

Ovviamente, è lecito aspettarsi tanto da un calciatore del genere ma al tempo stesso non va caricato di troppe responsabilità. In modo particolare, le ultime settimane son state molto chiacchierate per il calciatore. Quest’ultimo, è alle prese con un rinnovo contrattuale che però fatica a decollare, anche se nelle ultime ore son stati segnalati passi importanti. Oltre a ciò, però, il classe 2001 sarebbe coinvolto emotivamente anche in tutto ciò che sta accadendo nella sua Nazionale, la Georgia.

La Georgia “tormenta” Kvaratskhelia: l’annuncio

Khvicha Kvaratskhelia ha sempre dimostrato di esser molto legato alla sua terra d’origine: la Georgia. Il calciatore è ormai un idolo in patria, motivo per il quale si è assunto responsabilità molto importanti nel corso degli ultimi anni. A tal proposito, come riportato dalla giornalista Veronica Baldaccini per “Sky Sport” proprio la Georgia starebbe “tormentando” l’azzurro. Ovviamente in senso positivo.

Infatti, il calciatore è sempre molto legato a ciò che accade nella sua Nazione e i recenti fatti avrebbero destato più di qualche preoccupazione. In modo particolare, gli ultimi giorni sono stati cruciali viste le manifestazioni dei cittadini per criticare la decisione del Governo di rimandare le pratiche per l’entrata nell’Unione Europea almeno fino al 2029. Tale decisione non è piaciuta neppure al calciatore, il quale segue in modo assiduo le vicende politiche.

Come già segnalato nelle righe precedenti, tutto ciò non starebbe garantendo la giusta serenità al calciatore. Quest’ultimo, è a conoscenza delle sue qualità ma dovrà prima trovare la giusta forma mentale, ancor più in questo periodo visto l’infortunio che gli impedirà di scendere in campo nelle prossime settimane. Come ampiamente discusso, il georgiano ha rimediato un problema fisico contro la Lazio che con ogni probabilità gli farà concludere in largo anticipo il 2024 calcistico.