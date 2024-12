“È nel mirino del Napoli. Ci sono stati contatti con Manna”: l’annuncio fa sognare i tifosi!

Il DS Manna prosegue il proprio scouting in vista della prossima sessione di mercato. Le idee del dirigente coinvolgono diversi profili.

La stagione del Napoli è partita alla grande, ma in realtà il progetto azzurro è più ampio del previsto. Infatti, le idee delle dirigenze son molto corpose, comprendendo così anche gli anni successivi. Non a caso, il lavoro del DS Manna viene svolto proprio in questa direzione. Il dirigente azzurro avrebbe individuato diversi profili adeguati al piano del club, il quale tornerà sicuramente ad investire cifre molto importanti.

Il DS Manna avrebbe sentito diversi agenti per “testare” quantomeno la fattibilità di alcune operazioni. Tra queste, è presente anche quella legata a Edon Zhegrova, attaccante in forza al Lille. L’esterno continua a rubare la scena nella Ligue 1 e anche nella nuova Champions League, motivo per il quale l’interesse dei top club è davvero alto. A tal proposito, l’intermediario per l’Italia del calciatore kosovaro ha analizzato un possibile passaggio al Napoli.

Zhegrova nel mirino del Napoli: le parole sul futuro

Edon Zhegrova è uno dei talenti più in voga in questa stagione. L’esterno del Lille si è reso autore di ottime prestazione in Francia e non solo, le quali hanno attirato le attenzioni in modo concreto. A tal proposito Serxhio Mesi, intermediario per l’Italia del classe 1999 ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione “Il Napoli su Telecapri” analizzando il futuro del calciatore.