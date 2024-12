Dal Napoli all’Atalanta, ribaltone Conte: colpo scudetto per Gasperini

Oltre alla lotta scudetto, Napoli ed Atalanta sono al centro di una notizia importante che riguarda il calciomercato.

Il Napoli è caduto domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio di Marco Baroni a causa del gol realizzato da Isaksen nel corso della seconda frazione di gara. Per colpa di questo ko interno, di fatto, gli azzurri hanno lasciato la vetta della classifica all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La ‘Dea’, infatti, è ora prima con due punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, proprio l’Atalanta ed il club partenopeo sono al centro di un’importante trattativa di calciomercato.

Calciomercato Napoli, l’Atalanta spinge per Raspadori: ecco le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, Gian Piero Gasperini insiste per avere nella sua rosa Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, dunque, sarebbe il sogno dell’Atalanta per puntare ancora di più per lo scudetto.

Da ricordare che anche la Juventus si sta muovendo sull’attaccante. Una possibile cessione di Giacomo Raspadori, di fatto, ribalterebbe quanto detto da Conte e da Manna. Questi ultimi due, infatti, hanno più volto sottolineato l’incedibilità dell’attaccante che, però, sembra essere sempre più fuori dalle scelte tecniche dell’ex ct dell’Italia.