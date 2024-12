Colpo di scena Napoli, De Laurentiis spiazza: l’annuncio in diretta

In casa Napoli, dopo il ko di domenica contro la Lazio, bisogna registrare un annuncio spiazzante che riguarda Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo il ko subito contro la Lazio, ha perso la vetta del campionato della classifica. Gli azzurri, infatti, sono adesso secondi con due punti di svantaggio dalla sempre sorprendente Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Archiviato il match contro la Lazio di Marco Baroni, dunque, il Napoli si è ripreso ad allenarsi in mattinata. Anche perché sabato prossimo è in calendario la trasferta contro l’Udinese. Tuttavia, in attesa del match contro il team friulano, bisogna registrare un annuncio sul patron Aurelio De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis interessato alle novità societarie della Juve Stabia

A farlo, esattamente ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, è Gioacchino Roberto Di Maio, giornalista di ‘Stabiachannel.it’: “Aurelio De Laurentiis è attento alle novità societarie della Juve Stabia. Il patron partenopeo, infatti, ha ospitato Daniel McClory, presidente esecutivo della Brera Holdings (nuovo partner societario della Juve Stabia)”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “McClory, di fatto, ha spiegato ad Aurelio De Laurentiis all’operazione fatta con la Juve Stabia. Quest’ultima punta a diventare la seconda squadra della Campania”.