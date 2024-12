Lazio-Napoli, ribaltone Conte: rivoluzione totale

Antonio Conte prepara i suoi ragazzi per la gara di Coppa Italia, ecco la probabile formazione dei partenopei.

Antonio Conte ci tiene particolarmente alla Coppa Italia, visto che da allenatore è una competizione che non ha mai vinto. Un anno ci è andato vicino con la Juventus, perdendo però in finale col Napoli.

La Coppa Italia servirà anche a quei calciatori che hanno un minore spazio nella rosa per ritagliarsi minutaggio e magari provare a far ricredere il tecnico, come Neres e Simeone.

Spazio per Simeone e Neres, la probabile formazione del Napoli

Antonio Conte sta studiando la Lazio di Marco Baroni in particolar modo, visto che dopo gli ottavi di Coppa Italia affronterà nuovamente il club capitolino ma in campionato. I biancocelesti giovedì avranno il pubblico dalla loro, gli azzurri invece devono tornare a superare gli ottavi di finale di Coppa Italia dopo 3 anni.

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato a Castel Volturno Francesco Modugno ha raccontato le ultime notizie sulla probabile formazione di Conte per la sfida di Coppa Italia, Lazio-Napoli: “Per giovedì Conte ne cambia probabilmente undici, non è escluso un turnover totale. Squadra schierata col 4-3-3 o 4-2-3-1“.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Folorunsho; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All. Conte.