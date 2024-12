“Inimmaginabile”, l’ex Napoli gela Raspadori: è successo in diretta

Raspadori disperato, le parole dell’ex Napoli su di lui fanno riflettere sia mister Conte che i tifosi partenopei.

Il Napoli continua ad avere problemi nell’inserimento tattico di Giacomo Raspadori. Il calciatore ha dichiarato a più riprese di vedersi come una punta vera e propria, sarà tosta però smuovere Romelu Lukaku da li

Il calciatore classe 2000 ha talento ma diventa difficile per Antonio Conte capire dove può giocare al meglio. Questo perché la posizione di centravanti è già occupata e in passato Jack ha mostrato la sua duttilità.

“Raspadori? Nel disegno tattico del Napoli è inimmaginabile vederlo”, Saurini la tocca piano

Il giocatore ex Sassuolo ha bisogno di giocare per proseguire la sua carriera. Su di lui è stato fatto un investimento importante che non deve essere perduto del tutto, è probabile che Conte gli dia una chance in Coppa Italia contro la Lazio di Baroni.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore del Napoli Primavera: “Mi aspetto un turnover massiccio dal Napoli per la coppa. Per gestire questo tipo di situazioni c’è bisogno di tutti, la rosa a disposizione è estremamente competitiva. Cambiare i centrali di difesa non è un’imprudenza, i giocatori del Napoli sono grandi professionisti e quindi potrà al massimo mancare un po’ di forma fisica, ma saranno certamente pronti. Raspadori? Nel disegno tattico del Napoli è inimmaginabile vederlo.”