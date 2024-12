Coppa Italia, ecco dove vedere Lazio-Napoli: le info

Giovedì 5 dicembre è in programma la sfida di coppa Italia tra Lazio e Napoli, ecco dove i tifosi potranno vederla in televisione.

Torna in scena la Coppa Italia e giovedì 5 dicembre sarà la volta della Lazio di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte che, quest’ultimo attualmente al primo posto nella classifica di campionato. Sarà una sfida attesissima e abbastanza importante, in cui entrambe le squadre avranno come obiettivo quello di raggiungere un buon risultato e non deludere i rispettivi tifosi. Una competizione a cui il Napoli di Conte punta forte, dato che non è impegnato nelle coppe europee.

Dove sarà possibile vedere la partita? Il match è in programma alle ore 21:00 e sarà possibile seguire la sfida in diretta su Mediaset, grazie alla scelta dei diritti tv che restano sul territorio Nazionale con l’emittente a rete libera, che trasmetterà tutta la competizione in esclusiva per questa stagione.

Lazio-Napoli sarà trasmessa su Italia1

Infatti, Lazio-Napoli, in particolare, sarà possibile vederla sul canale di Italia 1 e anche in streaming grazie a Mediaset Play.

Di seguito, le probabili scelte di formazione scelte dai rispettivi allenatori:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini, Guendouzi, Rovella. Pedro, Dia, Zaccagni, Castellanos.

* NAPOLI (4-2-3-1): Caprile, Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, Folorunsho, Ngonge, Raspadori, Neres, Simeone.