Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta di Conte è netta

Il Napoli giocherà tra pochissimo contro il Torino. Ecco le formazioni ufficiali di Antonio Conte e Paolo Vanoli.

Dopo la vittoria rimediata domenica scorsa contro la Roma di Claudio Ranieri, di fatto, il Napoli è pronto a scendere in campo per sfidare un’altra squadra in seria difficoltà. I partenopei, infatti, giocheranno quest’oggi in trasferta contro il Torino di Paoloi Vanoli.

Come ribadito dallo stesso Antonio Conte in conferenza stampa, il match contro i granata porta con sé tantissime insidie. Ma andiamo a vedere le scelte dei due tecnici.

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma l’undici titolare

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia