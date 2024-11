Napoli-Roma, Conte non ha più dubbi: le ultimissime

Per la sfida di oggi del suo Napoli contro la Roma, di fatto, bisogna registrare una notizia importante presa da Antonio Conte.

Dopo il pari contro l’Inter prima della sosta, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a sfidare un’altra big del nostro campionato. Quest’oggi, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma.

La squadra giallorossa porta con sé una grandissima novità, ovvero Claudio Ranieri. Quest’ultimo, infatti, ha preso il posto di Ivan Juric sulla panchina. Proprio a causa di questo avvicedamento, come ammesso dallo stesso Antonio Conte in conferenza stampa, la gara contro il team capitolino porta con sé tante insiedie per il Napoli. Proprio per tutti questi motivi bisogna registrare una decisione importante presa dallo stesso tecnico pugliese.

Napoli-Roma, Olivera ha vinto il ballottaggio con Spinazzola: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla formazione azzurra

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, a differenza delle altre due gare dopo le soste, Antonio Conte schiererà dal primo minuto Mathias Olivera e non Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo, di fatto, era partito sempre titolare dopo che l’ex Getafe era stato impegnato con il suo Uruguay.

Per il resto della formazione azzurra, invece, non ci dovrebbero essere novità. Lobotka tornerà sicuramente titolare al posto di Billy Gilmour, elogiato da Conte in conferenza stampa, mentre gli altri che scenderanno in campo sin dal primo minuto saranno quelli visti contro l’Inter. Ecco il probabile undici partenopeo: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia.