Napoli-Roma, la decisione di Ranieri su Hummels e Dybala (FOTO)

Novità dell’ultima ora in vista di Napoli-Roma: ecco la decisione ufficiale di Claudio Ranieri su due top player

Ultime ore per preparare i dettagli di un big match tanto atteso. Ultime ore per sistemare le lacune e studiare gli avversari. Il Napoli attende la Roma, già in partenza verso la Campania per trascorrere la notte in ritiro e disputare l’incontro di campionato.

Claudio Ranieri, al ritorno sulla panchina giallorossa dopo l’esonero di Juric, ha diramato la lista dei convocati, sciogliendo i dubbi su almeno un paio di giocatori in dubbio. Infatti, Dybala già da giorni non era al meglio a livello fisico; Hummels, invece, è stato fermo ai box per qualche giorno di influenza. Proprio il difensore tedesco è il punto interrogativo più grande dell’era Ranieri. Con Juric non ha trovato spazio. Sembrava non esser pronto. Il nuovo allenatore, invece, lo considera un giocatore di tutto rispetto e vorrà sfruttare la sua esperienza.

Ad ogni modo, sia Dybala che Hummels saranno regolarmente al Maradona per Napoli-Roma. Restano i dubbi sulla loro titolarità. Ranieri avrebbe scelto di puntare su Soulè anziché la Joya, che non ha novanta minuti sulle gambe. L’ex Borussia Dortmund potrebbe giocare a gara in corso o attendere il prossimo match europeo, visto che giovedì 28 novembre ci sarà l’incontro con il Tottenham.

