Napoli-Roma a rischio: spunta il possibile divieto allo stadio

La gara tra Napoli e Roma è a forte rischio a causa dei trascorsi tra i tifosi azzurri e giallorossi: spunta il possibile divieto allo stadio Maradona

La gara tra Napoli e Roma rischia di vedere forti limitazioni a causa della pericolosità del match e della possibilità che le tifoserie si possano incrociare, dando vita a scontri violenti.

Come accaduto per Torino-Napoli, l’Osservatorio Nazionale delle manifestazioni sportive sta valutando l’ipotesi di vietare la vendita dei biglietti ai residenti di Roma per la gara di campionato valida per la 13a giornata di Serie A al Maradona. Insomma, niente Napoli-Roma per i tifosi giallorossi nati nella Capitale. L’annuncio ufficiale è atteso a minuti. L’incontro di campionato è in programma domenica 24 novembre alle ore 18:00.

Tra la fazione azzurra e quella giallorossa non scorre buon sangue. Ma questa limitazione, chiaramente, penalizzerebbe la formazione di Ranieri. Ancora una volta in questa stagione di Serie A i tifosi dei club vengono penalizzati con limitazioni di vendita e di trasferta, quando servirebbero invece maggiori controlli ai tornelli e fuori dallo stadio, per evitare scontri tra tifoserie.