Verso Napoli-Roma, possibile svolta per i tifosi ospiti: cosa succederà al Maradona

Napoli-Roma è in programma il prossimo 24 novembre alle ore 18.00. Di seguito le ultimissime sui tifosi presenti allo stadio.

La sfida tra Napoli e Roma non è mai una partita banale, o meglio non lo sarà più. Gli avvenimenti passati tra le due tifoserie sottolineano la massima allerta per il match che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona. Stavolta, però, oltre alla questione legata agli Ultras anche il campo avrà un peso particolare.

I capitolini sono alle prese con un periodo molto difficile, motivo per il quale c’è già stato il secondo esonero stagionale. La panchina, da ieri, è affidata a Claudio Ranieri che esordirà proprio contro Antonio Conte. Per la sfida ci sarà il pubblico delle grandi occasioni che riempirà lo stadio Maradona. Oltre a ciò, potrebbero esserci delle novità per i tifosi ospiti.

Napoli-Roma, oltre 50mila tifosi al Maradona: le ultime dall’Osservatorio

Domenica 24 novembre sarà un giorno particolare per Napoli e Roma. Le due squadre scenderanno in campo per il match valevole per la 13esima giornata di Serie A. La rivalità è molto agguerrita, ancor più tra le due tifoserie. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” allo stadio Diego Armando Maradona sarà presente il pubblico delle grandi occasioni. Sono attesi oltre 50mila sostenitori, ma tra questi potrebbero esserci anche alcuni giallorossi.

Ad oggi, il settore ospiti è chiuso. Infatti, nelle prossime ore l’Osservatorio dovrebbe confermare la possibilità di acquisto dei biglietti solo ed esclusivamente per i tifosi giallorossi non residenti nella regione Lazio. Si tratta, quindi, di una scelta “obbligata” vista la rivalità che scorre tra le due tifoserie.