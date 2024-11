Spalletti si gode lo scudetto vinto con il Napoli: pronto uno straordinario riconoscimento!

Luciano Spalletti si gode ancora lo scudetto vinto con il Napoli. L’attuale CT della Nazionale Italiana riceverà un riconoscimento importante.

Sono ore molto importanti per Luciano Spalletti. Il CT ha accolto i suoi ragazzi a Coverciano, i quali sono pronti ad immergersi nel mondo della Nazionale dopo gli impegni con i rispettivi club. Ad attendere gli azzurri, ci sono le sfide contro Belgio e Israele valide per le ultime due giornate di Nations League. L’attesa è altissima, ancor più a causa delle recenti prestazioni della squadra capitanata dall’ex allenatore del Napoli. Quest’ultimo, dopo un inizio non semplici e un Europeo da dimenticare, sembrerebbe essersi calato al meglio nel mondo della Nazionale tricolore.

Infatti, oggi il protagonista indiscusso sarà proprio Luciano Spalletti. Quest’ultimo ha aumentato ancor più la propria popolarità dopo lo scudetto vinto con il Napoli. L’annata 2022-2023 resterà per sempre nella storia del club campano, e il merito è proprio dell’attuale CT della Nazionale Italiana. Il tecnico è stato il vero condottiero del gruppo, il quale ha regalato all’intera piazza una gioia immensa che mancava da ben trentatré anni. A tal proposito, proprio grazie al successo sopracitato, il noto allenatore riceverà un riconoscimento importante direttamente a Coverciano.

Spalletti entra nella Hall of Fame del calcio italiano: oggi la cerimonia

Luciano Spalletti è pronto a ritornare sullo scudetto vinto a Napoli nella stagione 2022-2023. Un campionato così dominato come è stato quello del club azzurro non si vedeva da tanti anni. A sorprendere gli esperti, fu proprio il gioco del club azzurro che con l’attuale CT della Nazionale che trovò una dimensione perfetta. Poi, però, l’addio che concluse un amore e aprì una nuova porta all’allenatore: la panchina dell’Italia. Ciò nonostante, però, il successo ottenuto in Campania resterà per sempre nella storia, motivo per il quale oggi è prevista una cerimonia importantissima.

Oggi, lunedì 11 novembre 2024 sarà un giorno speciale per Luciano Spalletti. Quest’ultimo, entrerà nella Hall of Fame del calcio italiano per lo scudetto vinto a Napoli solo due anni fa. Si tratta di un riconoscimento molto importante che permetterà all’allenatore di affiancare personalità note, come ad esempio lo stesso Antonio Conte. Sono presenti poi anche Corrado Ferlaino e Diego Armando Maradona premiati nell’ormai lontano 2017.

Il premio sottolineerà ancora una volta l’impresa incredibile resa possibile da un allenatore e da un gruppo formidabile. Infatti, il Napoli 2022-2023 resterà per sempre nella storia del calcio con la consapevolezza di aver permesso ad un intero popolo di tornare a gioire.