“Rigore? L’entità è stata valutata dall’arbitro. Mariani non mi è piaciuto”: l’annuncio è chiaro

Inter-Napoli si è conclusa con tantissime polemiche a causa del rigore assegnato ai nerazzurri. Oggi, un noto esperto ha riesaminato la situazione.

La sfida tra le prime due della classe si è conclusa, ma non senza polemiche. A sorprendere in modo netto, è stata la decisione dell’arbitro Mariani di assegnare il calcio di rigore ai nerazzurri dopo il contatto tra Anguissa e Dumfries. Il tiro dagli undici metri è stato poi sbagliato da Hakan Calhanoglu, ma restano moltissimi dubbi sulla decisione.

Dopo il triplice fischio, lo stesso Antonio Conte è apparso molto amareggiato nonostante il risultato positivo. L’allenatore ha palesato i problemi presenti con il VAR, i quali ad oggi sembrano ancor più netti. Intanto, Luca Marelli ha riesaminato la situazione legata al contatto ravvisato nell’area di rigore del Napoli.

Luca Marelli, opinionista arbitrale di Dazn, è intervenuto ai microfoni di “Radio CRC” durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” analizzando nuovamente quanto accaduto tra Inter e Napoli. L’esperto ha esaminato nuovamente il contatto tra Dumfries e Anguissa che ha portato all’assegnazione del rigore a favore dei nerazzurri. Di seguito le sue parole.

“Il contatto è leggero, quindi il rigore non andava assegnato. Il VAR non può intervenire perché è l’arbitro a valutare l’entità del fallo. Per me resta sbagliata la valutazione di Mariani. Il direttore di gara non mi è piaciuto per niente, sopratutto sul piano disciplinare. Alla fine però quello che conta è se una decisione influenza o meno una partita. Questa resta la cosa più importante”.