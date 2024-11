Spalletti e non solo, previsto un altro super ospite per Inter-Napoli: di chi si tratta

Luciano Spalletti è una delle stelle annunciate per la sfida tra Inter e Napoli, che si terrà a San Siro: insieme a lui, potrebbe esserci in tribuna un altro ospite speciale.

Grande attesa a Napoli e Milano per il big match di questa sera, che andrà in scena tra l’Inter e la squadra azzurra nella cornice dello stadio San Siro. Una sfida che può dire molto sulle ambizioni tricolori delle due compagini, che si daranno battaglia per cercare di mandare un messaggio forte e chiaro alla concorrenza per la vittoria del titolo. I fari sono puntati tutti sulle scelte di Antonio Conte e Simone Inzaghi, per cui non sono escluse anche dei colpi di scena in termini di formazione (qui per le ultime novità).

Nelle prossime ore, tutto diventerà più limpido, ma in una sfida del genere ciò che conta è anche il contorno: si tratta della sfida tra la prima e la seconda della classifica di Serie A, motivo per cui il match sarà oggetto di molta attenzione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori. A tal riguardo, sono previste diverse stelle allo stadio San Siro, a partire da Luciano Spalletti: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Commissario Tecnico della Nazionale (doppio ex, ndr) sarà presente a Milano questa sera. Potrebbe non essere l’unico: ci sono indiscrezioni circa una possibile presenza sugli spalti di Massimiliano Allegri.

Verso Inter Napoli, Spalletti e Allegri gli ospiti annunciati: i dettagli

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri dovrebbe essere presenti questa sera allo stadio San Siro per il big match della dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Napoli.

A preannunciare la presenza dell’ex Juventus è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: una presenza non banale, visto che si tratta di un tecnico fortemente influente nella storia recente del calcio italiano. Per il resto, sarà ovviamente un pubblico dalle grandi occasioni quello che ci sarà alla Scala del calcio: ottima la risposta anche da parte dei supporters di fede azzurra, con tifosi provenienti da ogni parte d’Italia (tranne quelli residenti nella Regione Campania, data la decisione da parte degli organi competenti di vietare la trasferta a Milano degli stessi) pronti a sostenere gli uomini di Antonio Conte in una sfida che potrà dire molto sul prosieguo della stagione della squadra partenopea.