Palladino si sbilancia su Inter-Napoli: il risultato finale

Raffaele Palladino dice la sua in merito a Inter-Napoli e si sbilancia: ecco quale risultato spera possa venire fuori dal big match

La Fiorentina di Palladino vola e sogna, conquistando altri tre punti in campionato contro l’Hellas Verona. La tripletta di Kean spinge la Viola al primo posto in classifica a pari merito – almeno per qualche ora – con Napoli e Atalanta.

Nel match serale che chiude la dodicesima giornata, la capolista di Serie A cambierà inevitabilmente. Il Napoli a quota 25 e l’Inter a quota 24 prenderanno la testa della classifica in qualsiasi di uno dei tre scenari possibili. Mentre Gasperini ha rivelato ai microfoni di DAZN di aspettarsi un bel match tra “le migliori squadre del campionato”, senza esprimere alcuna preferenza, mister Palladino si è lasciato andare.

Il tecnico della Fiorentina, nato e cresciuto anche calcisticamente a Napoli, ha così commentato in sala stampa la sua previsione sulla sfida di San Siro: “Ora sono stanco, vado a casa. Forse guarderò la partita, ma non mi interessa il risultato. Se esce fuori un pareggio forse è meglio”. La Viola incontrerà l’Inter dopo la sosta, il 1 dicembre, all’Artemio Franchi. Mentre per il Napoli bisogna attendere ancora parecchio: la sfida tra Fiorentina e gli azzurri è in programma per la 19a giornata di Serie A. Sarà la prima gara del 2025.