Crisi Roma, Juric a rischio: può saltare il Napoli

Le pessime prestazioni della Roma potrebbe convincere la dirigenza giallorossa ad esonerare Ivan Juric, che salterebbe la gara contro il Napoli.

I giallorossi hanno pareggiato la loro gara di Europa League contro il Royale Union Saint-Gilloise, squadra che milita nel campionato belga dove attualmente è al decimo posto in classifica. Una gara che era alla portata della lupa, che poi la Roma ha anche rischiato di perdere nei minuti finali.

Tragica forse è attualmente la parola giusta per l’esperienza sulla panchina del club capitolino del tecnico croato Ivan Juric. L’allenatore ex Torino ora rischia l’esonero, la gara col Bologna può essere un crocevia per lui.

Juric rischia l’esonero, non affronterebbe il Napoli

A Napoli di Ivan Juric non hanno un bel ricordo, il tecnico non permise agli azzurri di accedere alla Champions League quando all’ultima giornata si presentò al Diego Armando Maradona pareggiando. Terminò 1-1 tra Verona e Napoli, quella partita scaturì l’esonero di Gattuso.

Adesso l’ex coach dei gialloblu rischia di non sfidarli neanche gli azzurri. È molto probabile che la partita contro il Bologna possa segnare il suo futuro con i colori giallorossi, anche il club di Vincenzo Italiano è in difficoltà e dopo quella partita ci sarà la sosta. Una sosta costernata da dubbi per la Roma.