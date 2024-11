Nazionali, due azzurri convocati dal proprio CT: è arrivato l’annuncio ufficiale!

La Serie A è pronta a fermarsi nuovamente per fare spazio alle Nazionali. Intanto, i rispettivi CT stanno consegnando le liste dei convocati.

Manca sempre meno alla sosta per le Nazionali. Infatti, la Serie A sarà costretta ancora a fermarsi a causa degli impegni legati alla Nations League e non solo. Il prossimo weekend ci sarà spazio per i massimi campionati, ma dopodiché sarà presente una sosta forzata che permetterà ai giocatori di raggiungere la propria Nazionale.

Non a caso, nelle ultime ore, sono diversi i CT che hanno svelato l’elenco dei calciatori convocati. In casa Napoli, ci sono diversi interpreti che saranno impegnati in giro per il mondo nelle prossime settimane. A tal proposito, il tecnico della Scozia Steve Clarke ha diramato la lista completa.

Scozia, i convocati del CT Clarke: la scelta su McTominay e Gilmour

La Scozia è pronta a tornare in campo per i prossimi due impegni di Nations League. La Nazionale scenderà in campo il 15 e il 18 novembre rispettivamente contro Croazia e Polonia. Non a caso, il CT Steve Clarke ha svelato l’elenco dei calciatori convocati per le due partite. Di seguito la scelta su Scott McTominay e Billy Gilmour.