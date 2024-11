“Spero che il Napoli vinca lo scudetto. Ritorno in Italia? Non…”: l’ex azzurro fa impazzire i tifosi!

Nelle ultime ore, un ex Napoli ha rilasciato dichiarazioni molto importanti sulla squadra e non solo. Infatti, sono emersi dettagli molto interessanti.

Il cammino del Napoli nella stagione in corso continua ad essere molto importante. L’attuale primo posto in classifica ha portato grande entusiasmo tra i tifosi e non solo. Intanto, l’intera piazza azzurra si gode il momento e spera in un nuovo successo che avrebbe dell’incredibile dopo quello ottenuto solo due anni fa con Luciano Spalletti in panchina.

Oltre al magico momento, però, anche un ex calciatore del Napoli ha voluto parlare della situazione attuale. Non a caso, Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista molto importante dove ha parlato degli azzurri e non solo. L’ex calciatore partenopeo ha lasciato la Campania diversi anni fa, ma non ha mai dimenticato l’amore dei tifosi e non solo.

Koulibaly: “Il Napoli mi ha dato davvero tanto. Non torno per rispetto”

Kalidou Koulibaly non ha mai dimenticato Napoli e i suoi tifosi. L’ex calciatore azzurro è tornato a parlare della sua vecchia squadra e l’ha fatto con un amore immenso. Il senegalese ha rilasciato un’intervista a “SportMediaset” dove ha toccato alcuni temi importanti legati alla stagione in corso e sopratutto al club campano. Di seguito le sue parole.