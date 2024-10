Paolo Del Genio entra nel team di SpazioNapoli: segui la diretta odierna sui nostri canali!

La redazione di “SpazioNapoli.it” è lieta di accogliere una nuova figura. Si tratta di Paolo Del Genio, noto giornalista.

Il noto giornalista, Paolo Del Genio entra nel team azzurro. Da oggi, infatti, ci saranno delle incredibili novità che avranno come protagonista l’esperto.

Tra pochissimi minuti, inizierà la diretta sui nostri canali “YouTube” e “Tik Tok” dove sarà presente anche Paolo Del Genio.

Questo post in breve

Here We Go: Paolo Del Genio entra nel team di SpazioNapoli!