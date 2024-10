Mercato Napoli, novità sul vice Lukaku: la strategia di Manna

In casa Napoli, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il Napoli di Antonio Conte è atteso da una sfida davvero difficile. Alla ripresa, infatti, i partenopei saranno di scena per sfidare allo Stadio Castellani una delle sorprese di questo inizio di campionato, ovvero l’Empoli di Roberto D’Aversa.

I toscani hanno sì perso l’ultima gara contro la Lazio, ma ha dato tantissimo filo da torcere agli uomini di Marco Baroni. Anche l’aspetto da tenere in forte considerazione è rappresentato dal fatto che l’Empoli ha la seconda miglior difesa dell’intero campionato. Tuttavia, in attesa della gara contro i toscani, in casa azzurra bisogna registrare degli importanti aggiornamenti in sede di calciomercato.

Calciomercato, Schira: “Il Napoli ha degli ottimi rapporti con l’agente di Bonny”

A darli, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’, è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira: “Bonny è sicuramente un nome che piace al Napoli, anche perché ha sicuramente dei buoni rapporti con l’agente del calciatore”.