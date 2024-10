Sciarpa del Napoli rimossa a scuola, il tifoso a SN: “Sono triste, è un simbolo di appartenenza” (VIDEO)

SpazioNapoli ha intervistato il funzionario scolastico dell’istituto di Orosei, che ha dovuto rimuovere la sciarpa del Napoli dalla bacheca dell’ufficio

In Sardegna è montato il caso per una sciarpa del Napoli. Precisamente, a Orosei, in provincia di Nuoro, la preside dell’Istituto Muggianu ha chiesto ad un funzionario scolastico e tifoso napoletano la rimozione dell’oggetto dalla segreteria.

Alla vittoria dello Scudetto del Napoli nel 2023, Nicola ha appeso la sua sciarpa in ufficio, su una bacheca utilizzata per l’organizzazione del lavoro. L’oggetto della discordia non era visibile a tutti, se non ai pochi che vi avevano accesso, come colleghi, professori o studenti che avevano bisogno dell’amministrazione. Eppure, la presenza della sciarpa avrà infastidito la preside, la quale anziché anziché l’uso del dialogo ha preferito inviare un ordine di servizio. Non è servita a nulla la contestazione ufficiale di Nicola, poiché la dirigente scolastica ha ribadito che i suoi affetti personali dovevano essere rimossi dalla postazione.

“Un piccolo oggetto come la sciarpa rappresenta un simbolo di appartenenza e di provenienza – racconta il funzionario napoletano ai microfoni di SpazioNapoli – Ci tengo tanto, perché acquistai questa sciarpa quando il Napoli vinse il primo Scudetto con Maradona. In questo periodo in cui questo cimelio azzurro è stato a scuola, ricevevo qualche battuta simpatica”. Poi Nicola continua: “Non ho avuto nessun confronto diretto con la preside, perciò mi sono meravigliato. Se me l’avesse chiesto, se ne avessimo parlato, eventualmente l’avrei tolta”. Per l’intervista completa, ecco il video.