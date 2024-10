Rapina a David Neres, individuati 4 responsabili: tutti i dettagli

Rapina a David Neres, spuntano novità importantissime sul caso: individuati 4 responsabili del furto dell’orologio avvenuto dopo Napoli-Parma

Emergono importantissime novità sulla rapina ai danni di David Neres avvenuta lo scorso 31 agosto dopo la partita tra Napoli e Parma. Lo spiacevolissimo episodio vissuto dal brasiliano, appena arrivato in città in quei giorni, vivrebbe in queste ore di una svolta nelle indagini. Ma facciamo un passo indietro.

L’esterno d’attacco era da poco atterrato a Napoli, aveva appena conosciuto la città e i suoi tifosi. Nella partita contro il Parma era stato persino protagonista di una prestazione super con un assist in poco più di 20 minuti giocati. Uscito dallo stadio, però, il giocatore è stato avvicinato da un gruppo di malviventi, che ha sfondato il finestrino e gli ha intimato di consegnar loro l’orologio, puntando una pistola.

Rapina a Neres, individuati i responsabili: cosa succederà ora

Neres era in compagnia della sua famiglia e l’episodio lo ha scosso moltissimo.

“Hanno sfondato il finestrino, puntata l’arma e subito dopo è stato indicato l’orologio che avevo al polso. L’ho consegnato e sono subito scappato”.

Furono queste le parole che lo stesso giocatore avrebbe riferito alla Questura. In forte stato di shock, l’ex Benfica si era poi diretto verso il suo albergo, rifiutando foto e autografi. Fu la compagna a scusarsi sui social e a spiegare il motivo. Da quel momento, oltre alle scuse pubbliche da parte di istituzioni e tifosi, le forze dell’ordine si sono mese in azione per individuare i malviventi che si sono resi protagonisti della rapina.

Sia il Corriere del Mezzogiorno questa mattina, che il collega del Mattino, Leandro Del Gaudio ai microfoni di Radio CRC nella giornata di ieri, hanno fornito dettagli importantissimo sullo sviluppo delle indagini.

“I responsabili sono stati individuati e identificati, perché il controllo del territorio, da questo punto di vista, non manca. Aspettiamo sviluppi: una cosa è immaginare chi siano, un altro è costruire un impianto accusatorio. Poi magari sono anche soggetti che spariscono dal territorio quando sanno di aver commesso un colpo plateale. Sono soggetti legati a Fuorigrotta. Banda del Rione Lauro? Lo confermo”.

Queste le parole di Del Gaudio, al quale il Corriere del Mezzoggiorno aggiunge un’ulteriore informazione, vale a dire che i malviventi sarebbero stati 4. Dettagli importanti, che serviranno alla Polizia per decidere il da farsi. La speranza è che i responsabili vengano arrestati. Una speranza analoga per il caso Juan Jesus, che in queste ore ha fatto molto discutere e di cui vi abbiamo parlato sulle nostre pagine.