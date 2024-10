Napoli-Juve Stabia, show di Neres, Lukaku e Simeone: com’è finito l’allenamento congiunto

Ecco com’è finito l’allenamento congiunto tra Napoli e Juve Stabia: show di Lukaku, Neres e Simeone

Quest’oggi, a gran sorpresa, a Castel Volturno ci sono stati ospiti. Il Napoli ha organizzato un allenamento congiunto con lo Juve Stabia. Tra i due club c’è grande armonia e negli ultimi anni si sono già incrociati per qualche amichevole.

Antonio Conte ha bisogno di lavorare con i pochi giocatori rimasti in città per preparare al meglio la gara contro l’Empoli e le successive sfide. Senza 12 giocatori a disposizione, il Napoli ha giocato contro le Vespe due tempi da 45 minuti. Un test per provare sistema tattico, movimenti e mettere a punto alcuni dettagli che si ripresenteranno in campo prossimamente.

Napoli-Juve Stabia: sei gol per gli azzurri

Al centro sportivo di Castel Volturno pioggia di gol. Napoli completamente dimezzato, viste le grandi assenze. Mancano tanti titolari e questo permette ad Antonio Conte di poter sfruttare i giocatori meno impiegati in questa prima fase stagionale.

Stando al comunicato dello Juve Stabia, il Napoli ha realizzato sei gol con le doppiette di Lukaku, Neres e Simeone. Per gli stabiesi, invece, hanno siglato le marcature Piovanello, Piscopo, Meli e Adorante ha messo a segno due reti. Il bomber gialloblu è a quota 3 gol in Serie B e sta dimostrando di essere al top. Nell’ultimo incontro di campionato contro la Sampdoria ha realizzato un’altra doppietta, proprio come oggi.

Per quanto riguarda il Napoli si può constatare come il calciatore belga sia in grande crescita, mentre Neres si conferma in un ottima condizione psicofisica. Giovanni Simeone, nonostante stia trovando poco spazio, in questi ore è al centro di rumors di mercato poiché il Torino è alla ricerca di un centravanti per via dell’infortunio di Zapata. A gennaio potrebbe anche essere ceduto.

Nei prossimi giorni gli azzurri continueranno a lavorare, ma solo dalla prossima settimana l’allenatore salentino potrà contare su una rosa a completo. Al momento la società scongiura eventuali infortuni durante le gare internazionali. Sarà fondamentale chiudere questa finestra di partite delle nazionali senza problemi. Infatti, tra ottobre e novembre, il Napoli disputerà partite delicatissime, tra cui Milan, Atalanta e Inter. Scontri diretti in successione. In palio punti pesantissimi. E per proteggere il primo posto in classifica sarà necessario di tutti, specialmente dei titolarissimi.