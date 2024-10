Incubo Napoli, terzo episodio gravissimo: Politano è la nuova vittima

Incubo a Napoli per i calciatori azzurri, anche Matteo Politano colpito dai criminali: è la terza vittima in pochi mesi

Rischio danni d’immagine per la città e per il club azzurro dopo ormai i numerosi episodi di atti vandalici e criminali nei confronti dei tesserati del Napoli. Nelle scorse Matteo Politano è stato vittima di un furto d’auto a Posillipo, dopo esser andato a cena fuori, come riportato dal quotidiano Il Mattino.

Chiaramente, oltre a far cattiva pubblicità contro Napoli, l’ennesimo minaccia alla sicurezza al giocatore azzurro provoca anche polverone attorno alla SSC Napoli. Infatti, bisogna considerare che nella scelta di un calciatore ad accettare l’offerta del club, al di là del contratto, una valenza importante la detiene anche la vivibilità del luogo di permanenza. E quante volte si è spesso sentito che i giocatori abbiano tentennato davanti ad un trasferimento al Napoli per paura di furti e minacce.

Napoli, Politano nuova vittima: auto sparita dopo la cena a Posillipo

L’attaccante del Napoli è solo il terzo calciatore azzurro a subire un grave danno a causa di alcuni gruppi criminali. Il primo è stato David Neres, che ebbe il benvenuto poco dopo il termine di Napoli-Parma, con il furto dell’orologio nei pressi del Maradona. Secondo quanto riportato da Leandro Del Gaudio i responsabili sono stati individuati, ora servirà un impianto accusatorio.

Juan Jesus ha denunciato solo qualche ora fa dell’incidente subito: hanno distrutto la sua auto, provando a rubargliela. Al mezzo di trasporto sono stati trovati anche dei radiolocalizzatori, che servivano ai ladri per individuare e geolocalizzare gli spostamenti del giocatore della macchina stessa. Insomma, oltre il danno all’auto, il difensore è stato anche vittima di violazione della privacy. Attraverso i social, il difensore brasiliano ha lamentato tutto il suo malcontento e la scarsa sicurezza che prova vivendo in questa città. Addirittura il Comune di Napoli, attraverso l’assessore alla Legalità, ha dichiarato che il post di Juan Jesus avrebbe danneggiato la città. Ma dopo qualche ora dall’intervista rilasciata da De Iesu, Politano è diventato la nuova vittima dei criminali locali.

Il giocatore aveva una Smart, che gli è stata sottratta mentre era ad un ristorante a Posillipo. All’uscita dal locale, Matteo non ha più ritrovato il veicolo. Si tratta del terzo gravissimo episodio e ora inizia ad essere inquietante per gli stessi giocatori. Che non si tratti solo di coincidenza? Al momento sembrerebbero singoli raid, senza alcun apparente collegamento l’uno con l’altro. Ma di certo il clima all’interno dello spogliatoio può incupirsi.