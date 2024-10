Empoli-Napoli, biglietti settore ospiti: info e prezzo

Tutte le informazioni riguardante la partita Empoli-Napoli valida per l’8a giornata di Serie A: il prezzo dei biglietti

Di ritorno dalla sosta per gli impegni della Nazionale, il Napoli disputerà l’ottava giornata in trasferta il 20 ottobre contro l’Empoli. La gara non è considerata a rischio dopo i fatti avvenuti a Cagliari e i provvedimenti presi per Juve-Napoli. Dunque, i tifosi del club partenopeo potranno recarsi al Castellani senza problemi.

Sul sito ufficiale del club toscano sono usciti tutti i dettagli in merito all’acquisto dei biglietti del match. In particolare, per quanto riguarda l’acquisto dei ticket del settore ospite, l’Empoli sottolinea che “I biglietti dei settori di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) e di Tribuna Laterale Sud (capienza 767 posti; accesso al settore varco 26) saranno in vendita al prezzo rispettivamente di € 35,00 (Curva Sud) e di € 50,00 (Tribuna Laterale Sud)”.

La vendita sarà divisa in due fasi. Dalle ore 16:00 di lunedì 14 ottobre fino alle ore 23:59 di martedì 15 ottobre 2024, la vendita sarà riservata esclusivamente per i fidelizzati della SSC Napoli; dalle ore 10:00 di mercoledì 16 ottobre fino alle ore 19:00 di sabato 19 ottobre la vendita sarà libera, anche agli sprovvisti della Fidelity Card”.