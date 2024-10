Dramma nel mondo del calcio, addio al giocatore: la notizia è sconvolgente

Il mondo del calcio, esattamente in queste ultime ore, è stato sconvolto da un lutto che ha davvero spiazzato tutti.

Dopo l’ultimo weekend di campionato, di fatto, l’attenzione di tutti si è spostata verso le varie nazionali. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno solo delle gare dedicate alle varie selezioni.

L’Italia di Luciano Spalletti, infatti, è attesa dalla sfida di domani dello Stadio Olimpico contro il Belgio. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, il mondo del calcio è stato sconvolto da un lutto che ha davvero lasciato tutti di sasso.

Lutto nel mondo del calcio, è scomparso George Baldock del Panathinaikos

George Baldock, calciatore del Panathinaikos da questa estate, è deceduto a soli 31 anni. Il giocatore inglese naturalizzato greco, infatti, è stato trovato morto nella piscina della sua abitazione.

La notizia della morte del difensore, di fatto, ha subito fatto il giro del mondo. George Baldock, che ha collezionato anche 12 presenze nella Nazionale greca, ha giocato per squadre come Oxford Utd, Sheffield Utd (dove ha giocato per sette stagioni) e, per l’appunto, il team greco del Panathinaikos.