Calciomercato Napoli, rivoluzione in attacco per Conte? Annuncio sul doppio affare

L’esperto di calciomercato è intervenuto in diretta per parlare delle ultime notizie legate al Napoli. In particolare, alcune novità potrebbero riguardare il reparto offensivo.

Antonio Conte può ritenersi sicuramente soddisfatto di questa prima fase di stagione, al primo anno della sua esperienza sulla panchina della SSC Napoli. Il primo posto in classifica alla settima giornata è senza dubbio un segnale importante che il club azzurro dà a tutto l’ambiente, oltre che alle altre concorrenti in Serie A, dopo un periodo complicato come quello della scorsa stagione. Complice anche delle scelte forti, compresa quella di puntare sull’ex Commissario Tecnico della Nazionale, il Napoli sta tornando finalmente a respirare di nuovo aria di alta classifica.

Anche il mercato ha dato una scossa importante alla squadra partenopea, così come dimostrato da acquisti di livello come Buongiorno, Lukaku, Neres e McTominay. Nei prossimi mesi, però, non sono escluse ulteriori novità: a parlarne è stato il giornalista Nicolò Schira ai microfoni dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli, svelando tutte le ultime novità sia su Bonny – il calciatore del Parma è stato accostato ai partenopei nelle ultime ore – che su Giovanni Simeone, con il Torino che potrebbe fare sul serio per l’argentino.

Ultime mercato Napoli, Schira su Bonny e Simeone al Toro: “Sono due ipotesi”

Il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha parlato degli scenari potenziali legati a Bonny e Simeone, che possono movimentare rispettivamente il mercato in entrata e in uscita nei prossimi mesi.

Di seguito, quanto dichiarato da Schira nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal:

“Bonny piace molto al Napoli, lo stanno monitorando. Già in estate avevano allacciato i contatti col Parma, poi non è partito nessuno tra gli attaccanti e Bonny è rimasto al Parma. Giusto così perchè Bonny ha bisogno di fare un anno da titolare in Serie A, è partito fortissimo con due goal ed un assist. Per me quest’anna sarà formativa per il calciatore prima di fare il salto col Napoli che lo tiene d’occhio. (…) Simeone al Toro? Al Toro è sempre piaciuto, può essere un’ipotesi, ma dipenderà quanto spazio avrà il calciatore da qui a gennaio. Il Napoli potrebbe anche aprire al prestito con diritto di riscatto, ma un gradimento da parte del Toro per Simeone c’è”.

Una doppia pista di mercato che potrebbe rivoluzionare l’attacco del Napoli, che intanto ha tutte le attenzioni dedite al campo e a un primo posto da difendere con grande orgoglio.