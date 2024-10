Ultimissime Napoli calcio, decisione insolita di Conte: succederà da oggi a Castel Volturno

Il Napoli quest’oggi si ritrova a Castel Volturno, agli ordini del tecnico Antonio Conte, che per poco più di una settimana dovrà fare a meno di tutti i calciatori impegnati in Nazionale.

Il Napoli finisce quest’oggi i suoi giorni di riposo, in seguito alla vittoria per tre reti a uno contro il Como, che ha consegnato al club azzurro l’allungo in classifica su alcune delle inseguitrici più importanti, come Milan (sconfitto dalla Fiorentina) e Juventus (pareggio in casa contro il Cagliari). Una sosta dal sapore dolce per Antonio Conte, che sa benissimo di lavorare molto sulla testa dei propri calciatori, per evitare di farsi prendere da eccessivi entusiasmi. O, per meglio dire, sulla testa dei calciatori che non saranno impegnati con le rispettive Nazionali e, che per questo, resteranno al centro sportivo di Castel Volturno in queste due settimane.

Tra di loro, c’è anche Romelu Lukaku: così come confessato dal CT del Belgio, Domenico Tedesco, Big Rom non ha ancora nelle gambe la miglior condizione, ragion per cui resta a Napoli per cercare di migliorare il suo stato di forma. Per il resto, sono ben dodici i calciatori azzurri impegnati con le rispettive selezioni (Buongiorno, Di Lorenzo, Raspadori, Lobotka, Ngonge, Gilmour, McTominay, Rrahmani, Anguissa, Olivera, Rafa Marin e Kvaratskhelia). Intanto, arrivano novità in merito al lavoro che Antonio Conte effettuerà a Castel Volturno in queste due settimane di sosta: non ci saranno sedute doppie, almeno per la settimana corrente.

Notizie Napoli calcio, niente sedute doppie a Castel Volturno per tutta la settimana

L’edizione odierna de La Repubblica Napoli ha svelato una novità che sarà introdotta a Castel Volturno. Di seguito, quanto rivelato dalla medesima fonte a tal riguardo: