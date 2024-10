Fabregas: “Da Conte ho imparato tanto”, pioggia di elogi per il tecnico azzurro

Nel pre gara di Napoli-Como anche Cesc Fabregas si è soffermato a parlare dinanzi alle tv: il tecnico spagnolo elogia mister Conte.

Confermarsi in vetta, sarà questo l’obiettivo del Napoli di Antonio Conte in occasione della settima giornata di Serie A. Gli azzurri ritornano sotto i riflettori dello stadio Diego Armando Maradona per il match casalingo contro il Como di Cesc Fabregas, reduce da due vittorie di fila ai danni di Atalanta ed Hellas Verona. Prima della sfida, proprio tecnico della squadra ospite ha rilasciato alcune dichiarazioni alle tv presenti per l’evento di Serie A. L’allenatore ha usato parole di grande rispetto ed elogio per mister Antonio Conte.

Le parole di Fabregas prima di Napoli-Como

Fabregas ha mostrato grande rispetto per il Napoli, ma sopratutto nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico del Como si è soffermato principalmente sul tecnico degli azzurri ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di essere qui oggi. Era uno dei due stadi in cui non avevo ancora giocato. Conte? Non l’ho ancora visto. È un grandissimo allenatore, uno dei più forti degli ultimi 15 anni per tutto ciò che ha fatto e ha vinto. Personalmente, ho imparato tantissimo da lui in quei due anni al Chelsea”.

Fabregas ha poi proseguito con i complimenti: “È un allenatore preparatissimo, che cura ogni dettaglio, un competitore nato. Mi disse che con lui non avrei giocato mai, di trovarmi una squadra. Mi fece capire che non ero il tipo di giocatore che voleva in quel momento. Fu molto sincero e questo mi spinse a lavorare sodo per fargli cambiare idea. Alla fine ci riuscì, era contento di me. Conte mi ha fatto cambiare mentalità. Ero abituato a un calcio diverso, ma ho imparato moltissimo da lui. Sono felice di incontrarlo oggi”.

Sulla filosofia del Como: “L’identità è fondamentale, non possiamo cambiarla, soprattutto perché siamo all’inizio del nostro percorso. Non avrebbe senso cambiare approccio a seconda dell’avversario. Giocare a Napoli, a Torino contro la Juventus o in casa contro il Verona non fa differenza per noi. Ovviamente, alcuni aspetti tattici devono essere adattati all’avversario, ma non cambieremo la nostra filosofia di gioco. Veniamo a Napoli con la voglia e la fame di fare una buona partita e di provare a conquistare i tre punti”.

Fabregas specifica: “Per me la tattica è importante, ma in questo stadio i miei giocatori dovranno dimostrare soprattutto voglia, personalità e coraggio. So che il Napoli ci ritiene una squadra giovane, che pressa all’inizio. Se saremo bravi a gestire il pallone, potremmo metterli in difficoltà. Siamo preparati, anche se sappiamo che il Napoli ha molta esperienza e giocatori di livello. Credo molto nella mia squadra e sono felice di essere qui”.