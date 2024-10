“Da paura”, Cassano è sicuro: il pensiero sul Napoli non accetta repliche

I partenopei osservano le altre big italiane in giro per l’Europa con tanto rammarico, dall’anno prossimo non sarà più così.

Dopo le ultime gare il Napoli è sobbalzato nei pronostici a vincitore del campionato, specialmente dopo l’ultima gara dove gli azzurri sono tornati primi in classifica dopo sedici mesi di assenza. Conte però l’ha specificato, gli fa piacere che i tifosi sognino ma l’obiettivo rimane tornare in Champions League. Quello sarà ciò che per cui lotterà il Napoli.

Il mercato faraonico realizzato dagli azzurri era quasi doveroso, per riprendersi quanto prima dallo scatafascio dell’annata passata. In un calciomercato si è rimediato ai precedenti errori e si è vietato di poterne fare altri.

Cassano ne è certo, “L’Inter dovrà guardarsi le spalle del Napoli”

I partenopei sono attualmente in vetta dal campionato di serie A, contro ogni pronostico iniziale visto che Inter,Milan e Juventus sembravano molto più preparate dei partenopei.

Antonio Cassano ha detto la sua sulla lotta scudetto nel canale Viva el futbol: “L’Inter ha due squadre, una più forte dell’altra, arrivare seconda sarebbe un fallimento. L’Inter è super-favorita, il Napoli sarà lì in attesa come il Milan tre anni fa. E’ la più accreditata a rompere i c….. Ma non chiamiamola antagonista. Conte ti può far overperformare. Se sente l’odore del sangue, ti ammazza. Se a marzo è lì, devi aver paura”.