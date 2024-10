“Il Napoli ha giocato in 9!”, l’ex dirigente è sicuro: bocciati due big

Nonostante il primato raggiunto, in casa Napoli bisogna registrare una brutta bocciatura per due big azzurri.

Dopo aver pareggiato lo scontro diretto di una settimana fa contro la Juventus di Thiago Motta, il Napoli di Antonio Conte è tornato al successo. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Monza di Alessandro Nesta con le reti realizzate da Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia.

Con questo successo, di fatto, il Napoli si è riportato in vetta alla classifica, cosa che non accadeva dallo scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina. Tuttavia, nonostante il primato, su due azzurri bisogna registrare una brutta bocciatura.

Napoli, Enrico Fedele è netto: “McTominay e Lukaku insufficienti col Monza”

Enrico Fedele, ex dirigente, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Marte’: “McTominay? Devo capire che ruolo ha. Dire che sia il giocatore più forte del Napoli, credo, è qualcosa di errato. Con il Monza ha giocato una gara insufficiente, lasciando la squadra di Conte in 9, visto che anche lo stesso Lukaku ha fornito una brutta prestazione”.

L’intervento di Enrico Fedele su McTominay poi si conclude così: “Lui è un ‘centripeto’, proprio come Lampard e Gerrard, che si accentra molto. Può fare anche la fase difensiva”.