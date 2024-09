Osimhen via a gennaio, telefonata al Napoli: la risposta

Nuovo retroscena sulla cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray: Napoli telefonato, ecco la risposta

Il Napoli è riuscito a concludere il trasferimento in prestito di Victor Osimhen praticamente a tempo scaduto, quando il mercato nella stragrande maggioranza dei campionati europei era già terminato. Solo per la Turchia vi era una possibilità e Manna e De Laurentiis l’hanno colta al volo.

L’attaccante nigeriano ha lasciato la Serie A per vivere quest’esperienza nella Super Lig, con la possibilità di andare via già a gennaio attraverso una clausola speciale. Se non dovesse arrivare nessuna chiamata allettante, il giocatore resterà per tutta la stagione al Galatasaray e poi ritornerà al Napoli, con la promessa di allungare il contratto con il club partenopeo per un altro anno.

Intanto, il giornalista Buchi Laba, che in passato intervistò nel suo podcast Osimhen, ha rivelato un particolare retroscena. Infatti, prima che si trovasse l’accordo tra Napoli e Galatasaray, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto una telefonata dal Chelsea per la cessione del cartellino del calciatore a gennaio 2025. I londinesi erano disposti ad accontentare il calciatore e le sue richieste relative allo stipendio. Tuttavia, dal Napoli non sono arrivati segnali incoraggianti dopo questa telefonata ed è stata rifiutata la proposta di trasferimento, evidentemente non idonea alle esigenze della società. Osimhen, dunque, rimarrà per tutta la stagione al Galatasaray.