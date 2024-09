“Quello di Olivera era un netto retropassaggio!”: l’annuncio dell’esperto indispettisce i tifosi

Juventus e Napoli si è conclusa sul punteggio di 0-0. Intanto, però, le polemiche non si sono ancora placate dopo un episodio molto dubbio.

Tutti si aspettavano qualcosa in più da big match tra Juventus e Napoli, forse anche i rispettivi allenatori. Il match, però, si è concluso sul punteggio di 0-0, permettendo agli azzurri di guadagnare un punto importante. Naturalmente, l’importanza della partita era molto elevata, motivo per il quale un episodio dubbio ha fatto tanto discutere.

Ovviamente, si tratta del “retropassaggio” di Mathias Olivera ad Elia Caprile. Il direttore di gara Doveri ha deciso di non sanzionare il tutto, lasciando così in vita ogni tipo di dubbio. Il tutto ha scatenato l’ira della Juventus, la quale chiedeva una punizione all’interno dell’area di rigore. Intanto, però, anche alcuni esperti hanno giudicato il tutto. Tra questi, è presente Emiliano Viviano, ex calciatore.

Viviano: “Olivera ha fatto un retropassaggio. Ho un solo dubbio sul caso”

Emiliano Viviano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “TvPlay” analizzando l’episodio che ha fatto molto discutere durante il match tra Juventus e Napoli. Si tratta del “caso” Olivera, il quale si è reso autore di un retropassaggio involontario al proprio portiere. Di seguito le parole dell’esperto.