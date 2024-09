“Conte ha un vantaggio. Punti? Il Napoli ne farà…”: l’annuncio sugli azzurri è clamoroso!

Il Napoli è uscito imbattuto dalla sfida contro la Juventus. Il pareggio a Torino è un ottimo risultato per i ragazzi di Antonio Conte.

Prosegue la marcia del Napoli di Antonio Conte. Dopo un esordio da incubo, gli azzurri hanno trovato la giusta quadra riuscendo a piazzare tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro. I risultati non sono tardati ad arrivare, e il merito è certamente di Antonio Conte. Infatti, l’allenatore azzurro è riuscito a formare una squadra valida in poche settimane, in modo tale da riuscire a competere con le big italiane.

Il pareggio all’Allianz Stadium è stato un netto segnale: il Napoli può giocarsela con chiunque. Infatti, anche gli esperti continuano ad elogiare il lavoro svolto dal tecnico salentino. Nelle ultime ore, Marco Bucciantini ha analizzato i risultati dei partenopei, sottolineando anche i possibili obiettivi della squadra.

Bucciantini: “Il Napoli può raggiungere anche quota 80 punti”

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky” analizzando il possibile cammino del Napoli dopo il pareggio contro la Juventus. Di seguito le parole dell’esperto.