“Conte è felice della sua…”, l’esperto svela tutto: l’annuncio fa impazzire i tifosi!

In casa Napoli c’è grosso entusiasmo dopo il pareggio contro la Juventus. Un esperto ha analizzato la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Tre vittorie e un pareggio. Questo è il rendimento del Napoli nelle ultime quattro giornate di campionato. Gli azzurri si confermano “impenetrabili” anche a Torino contro la Juventus. Una partita “spenta”, priva di emozioni, ha concesso ai partenopei di partire alla volta della Campania con un punto importante in tasca.

Oltre alla classifica, però, Antonio Conte porta con sé tanta ammirazione per quella che è stata la prestazione dei suoi ragazzi. L’allenatore ha stupito tutti con un cambio di modulo prima del fischio d’inizio, inserendo così Scott McTominay dal primo minuto. Lo scozzese ha ripagato al meglio la fiducia, dimostrando la profondità della rosa partenopea grazie agli acquisiti arrivati in estate. A tal proposito, Paolo Condò ha analizzato le qualità del gruppo azzurro e non solo.

Condò: “Conte è molto felice della rosa dopo la fine del mercato”

Paolo Condò, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky” nel postpartita di Juventus-Napoli. L’esperto si è focalizzato sul momento di Antonio Conte e sulle scelte di quest’ultimo per il big match. Di seguito le sue parole.