“Sarà l’ultimo a rientrare a Napoli”, problemi in vista per Conte: cosa filtra verso il Cagliari

Gli impegni delle Nazionali stanno volgendo al termine. In casa Napoli, un solo calciatore tornerà in ritardo in città.

La Serie A è pronto a tornare dopo la sosta per le Nazionali. Quest’ultime, sono impegnate con i match validi per la nuova Nations League. Infatti, nel weekend appena trascorso, tutti gli appassionati hanno dovuto fare a meno dei propri beniamini. Adesso, però, il massimo campionato italiano è pronto a tornare e lo farà col botto. I club sono pronti a vivere un vero e proprio tour de force, il quale potrebbe già indirizzare la corsa verso lo Scudetto.

Il Napoli, a differenza delle altre squadre, non sarà impegnato nelle coppe europee. Ciò nonostante, però, Aurelio De Laurentiis ha voluto “regalare” ad Antonio Conte una rosa molto ampia. Infatti, il tecnico ha la fortuna di lavorare con più calciatori, i quali potranno poi tornare utili nel corso della partita e non solo. Non a caso, proprio gli impegni delle Nazionali potrebbero creare qualche problema ad Antonio Conte. Scopriamo nel dettaglio le possibili idee del tecnico in vista del prossimo match.

Verso Cagliari-Napoli, un big tornerà in extremis: le ultime

Manca sempre meno alla sfida tra Cagliari e Napoli che andrà in scena domenica alle ore 18 all’Unipol Domus. Il match sarà valido per la quarta giornata del campionato italiano. La stagione è appena iniziata, ma Antonio Conte vuole proseguire la propria striscia di vittorie. Come riportato da “La Repubblica” nelle ultime ore è cominciato il rientro dei Nazionali a Castel Volturno. I prossimi saranno Lobotka, Rrahmani, Kvaratskhelia e naturalmente tutti gli altri. L’ultimo, in ordine cronologico, potrebbe essere Frank Zambo Anguissa. Quest’ultimo dovrebbe rientrare giovedì, e quindi a soli due giorni dal match contro i sardi.

Al momento, non è stata ancora svelata la formazione ideata da Antonio Conte. Infatti, il tecnico vorrà prima lavorare con i suoi uomini per poi effettuare la scelta migliore. I match dopo la sosta son sempre molto delicati, motivo per il quale non bisognerà “sottovalutare” l’avversario. Oltre a ciò, il tecnico potrebbe anche decidere di far rifiatare Anguissa per fare spazio ad uno tra Scott McTominay o Billy Gilmour. I due sono stati tra i primi a rientrare in città dopo i rispettivi impegni con la Scozia. Naturalmente, i due centrocampisti sono agli ordini dell’allenatore e quindi arruolabili in vista della trasferta in Sardegna.