Napoli-Monza, info e dettagli per l’acquisto dei biglietti: c’è l’annuncio ufficiale del club

Negli ultimi minuti, il Napoli ha reso nota la modalità di acquisto dei biglietti per il match contro il Monza. Di seguito le info.

La Serie A sta per tornare e lo farà con un vero e proprio tour de force. Il Napoli sfiderà Cagliari, Juventus e infine Monza nelle prossime tre partite. Proprio per il match contro i brianzoli, c’era molta attesa per l’annuncio legato alla vendita dei biglietti. Infatti, la società azzurra ha comunicato tutte le info tramite un comunicato ufficiale.

Il match tra Napoli e Monza andrà in scena il prossimo 29 settembre allo stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti sarà divisa in due diverse fasi. Di seguito il comunicato della società azzurra che spiega le modalità e le tempistiche per l’acquisto dei tagliandi.

Napoli-Monza, biglietti in vendita da domani: le ultime

La società azzurra tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale ha spiegato le modalità d’acquisto dei biglietti e non solo. Di seguito l’annuncio.

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 10 Settembre 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Monza, match che si disputerà domenica 29 Settembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona”.

“La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato”

“Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info”

FASE 1 – FIDELITY CARD

Settore Intero Fidelity U30 CURVE INFERIORI 20 € 14 € CURVE SUPERIORI 35 € 30 € DISTINTI INFERIORI 45 € 40 € DISTINTI SUPERIORI 50 € 45 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 60 € 50 € TRIBUNA NISIDA 75 € 60 € TRIBUNA POSILLIPO 85 € 70 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 100 € 80 €

FASE 2 – VENDITA LIBERA

Settore Intero Vendita Libera U30 CURVE INFERIORI 25 € 14 € CURVE SUPERIORI 40 € 30 € DISTINTI INFERIORI 55 € 40 € DISTINTI SUPERIORI 60 € 45 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 70 € 50 € TRIBUNA NISIDA 85 € 60 € TRIBUNA POSILLIPO 100 € 70 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 115 € 80

“La fase 1 è valida dalle ore 12:00 di martedì 10 Settembre 2024 e fino alle ore 23:59 di domenica 15 Settembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita. Invece, la fase 2 avrà inizio alle ore 12:00 di lunedì 16 Settembre 2024 e terminerà ad esaurimento posti”.