“Kvaratskhelia prende delle decisioni importanti. Ruolo? La mia idea…”: l’incredibile annuncio!

Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere sulla bocca di tutti. Nelle ultime ore, è arrivato un annuncio importante sul calciatore.

La stagione di Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli è iniziata alla grande. Dopo mesi difficili, l’avvento di Antonio Conte in panchina sembrerebbe aver ridato la giusta linfa al calciatore. Quest’ultimo, continua ad essere fondamentale per il tecnico salentino che si affiderà a lui nel corso della stagione. Infatti, il georgiano è a caccia della consacrazione definitiva che gli permetterà di entrare di diritto tra i top.

Kvaratskhelia lo sa, motivo per il quale prova a svolgere un ruolo fondamentale. Nella stagione in corso, l’esterno non si occupa più solo della fascia, ma anche della zona centrale del campo. Infatti, con l’arrivo di Antonio Conte sono nati nuovi “tatticismi”, i quali hanno modificato i compiti del classe 2001. Non a caso, Kvaratskhelia è libero di spaziare sul fronte offensivo, riuscendo così a creare più pericoli alla difese avversarie.

Georgia, parla il CT: “Kvara adesso gioca più centrale. Qui lo fa da tempo”

Khvicha Kvaratskhelia è un uomo fondamentale anche per la sua Nazionale. Infatti, il calciatore del Napoli è diventato un vero e proprio beniamino nella sua terra natale e non solo. A tal proposito, lo stesso CT della Georgia, Willy Sagnol si aspetta davvero tanto dal classe 2001. Infatti, proprio l’allenatore della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti analizzando le qualità del giocatore. Di seguito le sue parole.

“Adesso al Napoli gioca in un ruolo più centrale, ma in Nazionale lo fa già da due anni e mezzo. Parliamo di un calciatore che prende tante decisioni in campo, motivo per il quale deve giocare in quella porzione di campo. Questa è una delle motivazioni principali del cambio ruolo”.