Infortunio in allenamento e lungo stop: salta anche Milan-Napoli

La sosta delle Nazionali colpisce ancora e lascia una brutta cicatrice: infortunio in allenamento e lungo stop, salterà anche Milan-Napoli

Alla prima sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali arrivano inevitabilmente anche i primi stop per infortunio. La grande paura degli allenatori di club è proprio la finestra dedicata agli incontri internazionale, quando il ritmo di allenamenti e partite si alza e si gioca in maniera molto ravvicinata, stressando il corpo anche con viaggi piuttosto lunghi. A volte trans-oceanici.

Dopo qualche ora di ansia, è arrivato il responso che il mister sperava non arrivasse: tre mesi di stop, con ritorno sotto Natale. L’infortunio è piuttosto importante ed è avvenuto durante l’allenamento con la Nazionale. Ora il rientro in Italia, ma vederlo presto in campo sarà certamente impossibile.

Milan, infortunio per Bennacer: salterà il match contro il Napoli

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer si è infortunato durante un allenamento con la sua Selezione. Avrebbe dovuto disputare l’incontro con la Liberia, ma presto rientrerà in Italia come riporta Sky Sport.

Il giocatore ha già effettuato alcuni controlli con lo staff medico algerino, che ha evidenziato una lesione al polpaccio di terzo grado. Chiaramente, una volta che sarà rientrato a Milanello, il ragazzo si sottoporrà ad ulteriori esami e svolgerà tutto l’iter per guarire nei tempi prestabiliti. Ma solo per cicatrizzare la lesione ci vorranno almeno sei settimane. Insomma, per inizio dicembre potrebbe tornare a disposizione di Fonseca.

E pensare che Bennacer sembrava ad un passo dall’addio nell’ultima settimana dedicata al calciomercato. Poi, il Milan ha inserito l’algerino anche nella lista Uefa, ma per via delle stringenti regole non potrà sostituirlo con un altro calciatore.

Stando ai tempi di recupero di circa 3 mesi, il rossonero salterà sicuramente il derby di Milano, i big match di Champions contro Liverpool e Leverkusen, ma anche la sfida di San Siro contro il Napoli in programma il 29 ottobre alle ore 20:45. E la settimana successiva ci sarà l’altra partita dell’anno contro il Real Madrid, sempre a Milano, che chiaramente Bennacer potrà guardare solo dalla tribuna.

In ogni caso, Fonseca in queste settimane ha fatto altre scelte per il suo centrocampo. Ismael è partito titolare nel match pareggiato contro il Torino (ma sostituito allo scoccare dell’ora di gioco), è rimasto poi in panchina contro il Parma nella sconfitta per 2-1. Successivamente, contro la Lazio, non è stato neanche convocato per ragioni legate presumibilmente al mercato.