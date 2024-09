“Ha già conquistato lo spogliatoio”, Conte può gioire: clamoroso gesto verso i compagni!

Antonio Conte sta costruendo un gruppo vincente alla Corte del Vesuvio. Dallo spogliatoio azzurro arrivano importanti rassicurazioni.

La nuova stagione è ormai iniziata, e il Napoli di Antonio Conte sembra essere già in grande forma. Il passo falso di Verona appare già un ricordo lontano, ancor più dopo le vittorie contro Bologna e Parma. I punti conquistati sono appena sei in sole tre giornate, ma gli obiettivi sono ben più alti. Infatti, anche sul fronte mercato sono arrivati rinforzi importanti, i quali permetteranno al tecnico di lavorare con il giusto entusiasmo.

I nuovi acquisti sono stati diversi, ma uno in particolare è stato fortemente voluto da Antonio Conte. Stiamo parlando, ovviamente, di Romelu Lukaku. Il neo attaccante del Napoli ha già debutto con la maglia azzurra, trovando anche la primissima rete dinanzi ai propri tifosi. L’entusiasmo del belga si è intravisto, ma le gli obiettivi non sono di certo terminati. Proprio l’ex Roma si è reso protagonista di un gesto importante per l’intero ambiente partenopeo.

Lukaku ha preso in mano lo spogliatoio: vuole essere un leader azzurro

Romelu Lukaku è arrivato a Napoli con una dose di adrenalina molto “pesante”. L’ex calciatore del Chelsea aspettava questo momento da tutta l’estate, motivo per il quale non ha voluto farsi trovare impreparato. Come riportato da “La Repubblica” il gol all’esordio contro il Parma è stata la ciliegina sulla torta. Infatti, oltre alla prima marcatura siglata, il belga ha già conquistato lo spogliatoio azzurro a causa dell’infinito spessore umano. Infatti, a Castel Volturno sono già partite le prime vere e proprio prove da “leader”.

Oltre a ciò, il bomber azzurro si contraddistingue per una qualità importante. Infatti, sposa alla perfezione i principi di Antonio Conte. I due si conoscono molto bene, motivo per il quale posseggono lo stesso spirito. Quest’ultimo, è stato fondamentale ai tempi dell’Inter e potrebbe esserlo nuovamente in questa nuova esperienza a Napoli.

Non a caso, dietro la volontà di Antonio Conte di portare il giocatore in Campania, ci sarebbe proprio l’idea di tornare a competere ad alti livelli. Ad oggi, l’attaccante e il tecnico sono i due pilastri fondamentali di un Napoli che sta provando a costruire un nuovo progetto vincente. Ora è il momento di lavorare in modo costante, ma già nelle prossime settimane verranno raccolti i frutti del duro lavoro ideato dal tecnico e dal suo staff.