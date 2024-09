“È tra i migliori acquisti estivi”: l’annuncio dell’esperto fa impazzire i tifosi del Napoli!

Il Napoli ha creato un vero e proprio mercato internazionale. La società ha ingaggiato diversi profili importanti.

In casa Napoli si è aperto un nuovo ciclo, il quale ha come “capitano” Antonio Conte. Quest’ultimo, fin dal suo arrivo in città, ha sottolineato la voglia di rivalsa sia personale che collettiva. Infatti, lo spirito del tecnico salentino sposa alla perfezione il momento del club azzurro. La dirigenza necessitava di un cambio di rotta, il quale è arrivato anche grazie al presidente De Laurentiis. A tal proposito, l’ultima sessione di calciomercato è stata tra le più importanti per il Napoli nel corso degli ultimi anni.

Alla Corte del Vesuvio sono arrivati profili importanti, basti ripensare ad Alessandro Buongiorno, Billy Gilmour, Scott McTominay e David Neres. I quattro acquisiti appena citati contribuiranno a migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Non a caso, nelle ultime ore, un esperto ha provato ad analizzare le mosse effettuate dal Napoli. Infatti, Federico Balzaretti ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo.

Balzaretti: “McTominay è tra i cinque migliori acquisiti estivi”

Federico Balzaretti, ex calciatore ed attuale dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” in onda su “Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando il mercato del club azzurro. Di seguito le sue parole.

“McTominay è uno dei top cinque acquisti di quest’estate. Parliamo di un calciatore che si avvicina tanto alla porta, motivo per il quale Conte dovrà sfruttare le sue caratteristiche”.

Su Conte e Lukaku: “Il binomio è sempre stato devastante. I risultati all’Inter sono stati davvero ottimi. Io credo che De Laurentiis abbia fatto una cosa molto importante”.

Sullo Scudetto: “Il Napoli ha fatto un ottimo mercato ed avrà il vantaggio di non giocare le coppe. Occorre essere vicino alle prime e poi vedere come si evolve il campionato”.