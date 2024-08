Colpo di teatro Osimhen, blitz a Napoli per l’intesa definitiva: la reazione del bomber

Il futuro di Osimhen sembrava essere scritto, ma in questi ultimi minuti sono arrivate delle ulteriori novità.

Dopo aver perso contro il Verona di Paolo Zanetti nel primo turno di campionato, il Napoli ha dato un’ottima risposta contro il Bologna. Gli azzurri, infatti, hanno battuto domenica scorsa per 3-0 gli uomini di Vincenzo Italiano. Tuttavia, per il team campano è già tempo per pensare alla prossima sfida.

Sabato prossimo, infatti, il Napoli ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Parma dell’ex giocatore partenopeo Fabio Pecchia. Per gli azzurri non sarà un match facile, anzi, visto che gli emiliani sono tra le sorprese del campionato. Tuttavia, al netto dell’importanza della sfida contro i ‘ducali’, sotto la luce dei riflettori in casa partenopea è soprattutto il futuro di Victor Osimhen.

Calciomercato, il Chelsea è a Napoli per convincere Osimhen: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘RMC Sport’, infatti, il Chelsea è al Napoli per convincere il nigeriano ad accettare la propria risposta. Osimehn, tra l’altro, vorrebbe giocare in Premier League, ma non ha intenzione di abbassare le sue altissime pretese.

Proprio per quest’ultimo motivo, almeno fino a questo momento, la pista che porta all’Al-Ahli è sempre quella più probabile. Anche perché il club saudita ha offerto a Victor Osimhen la bellezza di 40 milioni di euro all’anno per le prossime quattro stagioni.