Di Lorenzo, è successo subito dopo il gol al Bologna e in pochi se ne sono accorti

Dopo aver segnato, Di Lorenzo ha compiuto un gesto che ha fatto commuovere tutti i tifosi azzurri presenti al Maradona.

Da pochi minuti è terminato il primo tempo tra il Napoli ed il Bologna. Gli azzurri stanno vincendo 1-0, grazie al gol segnato nei minuti finali della prima frazione di gara dal capitano Giovanni Di Lorenzo.

Quest’ultimo, di fatto, è stato servito con un bellissimo colpo sotto da Kvaratskhelia. Il Napoli non ha avuto un buon primo tempo, ma ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. La più ghiotta è stata sicuramente quella capitata al calciatore georgiano, il quale ha colpito l’incrocio dei pali con un colpo di testa. Tuttavia, oltre alla gioia per il gol che ha portato in vantaggio la loro squadra del cuore, i tifosi azzurri hanno esultato anche per un gesto di Di Lorenzo.

Napoli-Bologna, Di Lorenzo mostra il logo del club azzurro dopo aver segnato: il capitano in lacrime

Dopo aver segnato, infatti, Di Lorenzo ha battuto sul logo del Napoli e l’ha mostrato ai tifosi presenti allo Stadio Diego Armando Maradona. Questo è un gesto davvero bellissimo da parte del capitano, soprattutto dopo le polemiche di inizio estate.

Una volta terminata la scorsa stagione , infatti, Di Lorenzo aveva ribadito la sua volontà di cambiare aria. Si era anche parlato di un interessamento della Juve, ma poi è cambiato tutto con l’arrivo di Antonio Conte. Con questo gesto, di fatto, il capitano ha fatto pace con l’intera piazza partenopea. Il giocatore, come riportato da ‘DAZN’, ha anche versato delle lacrime.