Napoli-Bologna, Conte ne fa fuori tre: le scelte del tecnico

Dopo la sconfitta rimediata una settimana fa contro il Bologna, Antonio Conte ha cambiato già il suo Napoli.

Dopo la brutta sconfitta di Verona, il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro il nuovo Bologna di Thiago Motta.

Gli azzurri, di fatto, devono subito riscattarsi, visto che non possono permettersi il lusso di perdere già del terreno importante dalla vetta. Proprio per questo motivo, Antonio Conte ha compiuto delle scelte importanti per la sfida contro il Bologna.

Napoli-Bologna, ecco la formazione ufficiale di Conte

A differenza del match contro il Verona, l’ex ct della Nazionale italiana ha cambiato tre giocatori. In panchina, infatti, si sono seduti i vari Leonardo Spinazzola, Juan Jesus e Giovanni Simeone, mentre in campo sono stati schierati Olivera, Buongiorno (esordio in campionato per lui con la maglia del Napoli) e Raspadori. Ecco la formazione ufficialie del Napoli:

(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Olivera, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Politano; Raspadori