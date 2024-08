Napoli-Bologna, Conte presenta il match d’esordio al Maradona: segui la conferenza stampa – LIVE

In questi minuti, sta andando in scena la conferenza stampa di Antonio Conte. L’allenatore presenterà il match tra Napoli e Bologna.

L’inizio di stagione del Napoli è da dimenticare. La sconfitta contro l’Hellas Verona per 3-0 è un chiaro segnale d’allarme per Antonio Conte e non solo. L’allenatore non è affatto felice del rendimento dei suoi, motivo per il quale proverà subito ad invertire la rotta. Il prossimo impegno sarà contro il Bologna al Maradona, dove i partenopei proveranno a conquistare i primi punti della stagione.

Il match contro gli emiliani è in programma domenica alle ore 20:45, mentre in questi minuti è in corso la conferenza stampa del tecnico. Antonio Conte proverà quantomeno ad analizzare i possibili pericoli presenti nella rosa di Vincenzo Italiano in vista del match. Oltre a ciò, potrebbero essere “toccati” diversi temi legati al mercato e non solo.

